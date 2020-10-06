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В Симферополе из уютной зеленой набережной сделали парковку

Наглых водителей местные жители предлагают штрафовать
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Наглые водители превратили набережную Салгира в парковку. Фото: Дмитрий Финашкин / Facebook

Наглые водители превратили набережную Салгира в парковку. Фото: Дмитрий Финашкин / Facebook

В соцсетях набирает популярность пост негодования местного жителя. Мужчина возмущен наглостью водителей, превративших симферопольскую набережную реки Салгир в парковочную зону.

- Друзья, стихийная парковка на набережной Салгира в водоохранной зоне, на газонах и пешеходной зоне. Некоторые автолюбители настолько обнаглели, что администрации Симферополя пора отправлять в это место стаи эвакуаторов и патруль ГИБДД — штрафовать нещадно, - подчеркивает Дмитрий Финашкин, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Комментаторы негодования разделили, но нашли этому явлению объяснение – в Симферополе нет парковок, даже платных.

- Под парковки в Симферополе мест нет. Есть только места под новые жилые дома, - подметил один из комментаторов.

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