Пожар начался утром в среду. Фото: пресс-служба МЧС.

Пожар в санатории Минобороны «Ялта» в Крыму 7 октября 2020 охватил крышу одного из трех корпусов. На место выехали несколько бригад пожарных и сотрудники МЧС. Очевидцы сообщают, что из-за пожара крыша санатория начала обрушаться, ее части падают на нижние этажи.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, загорелась обшивка между 8-м этажом и кровлей в корпусе санатория Министерства обороны «Ялта». Огонь охватил площадь около тысячи квадратных метров. Пожару присвоен второй номер сложности.

При этом по данным пресс-службы Южного военного округа, возгорание в санатории Минобороны произошло в результате короткого замыкания электропроводки.

Санаторий смогли покинуть 300 человек. По предварительным данным пострадавших нет. В ликвидации пожара принимают участие 43 человека и 13 единиц техники.

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