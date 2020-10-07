Пожар удалось локализовать. Фото предоставлено очевидцами.

Пожар в санатории Минобороны «Ялта» в Крыму 7 октября 2020 потушен. Напомним, что 7 октября в историческом центре Ялты начался пожар. Загорелась крыша военного санатория «Ялта», огонь охватил кровлю одного из трех корпус. Санаторий находится неподалеку от набережной.

Загорелась обшивка между 8-м этажом и кровлей в корпусе санатория. Огонь охватил площадь около тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Санаторий смогли покинуть 300 человек. По предварительным данным пострадавших нет.

При этом по данным пресс-службы Южного военного округа, возгорание в санатории Минобороны произошло в результате короткого замыкания электропроводки.

По данным крымского главка МЧС, пожарным удалось локализовать возгорание и справиться с открытым огнем. Пожар охватил больше тысячи квадратных метров санатория.

СПРАВКА «КП»:

Военный санаторий «Ялта» расположен в историческом центре Ялты, на одной из старейших улиц города. Имеет три спальных корпуса. Всего санаторий рассчитан на 589 койко-мест. В штате санатория 47 врачей.

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