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В выходные в Крыму госпитализировали более 400 больных пневмонией

Жалоб на отказ в госпитализации уже нет
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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За два дня госпитализировали больше 400 больных пневмонией

За два дня госпитализировали больше 400 больных пневмонией

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму в выходные дни госпитализировали более 400 больных пневмонией. Об этом на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- За выходные больше 400 человек госпитализировали, причем с тяжелыми пневмониями, - подчеркнул он. - Острота с точки зрения того, что кого то не госпитализировали, сегодня спала.

Среди основных жалоб крымчан Аксенов назвал рост цен на компьютерную томограмму, цен на маски в аптеках и очереди в поликлиниках.

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Коронавирус в Крыму