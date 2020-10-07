В выходные в Крыму госпитализировали более 400 больных пневмонией

За два дня госпитализировали больше 400 больных пневмонией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму в выходные дни госпитализировали более 400 больных пневмонией. Об этом на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- За выходные больше 400 человек госпитализировали, причем с тяжелыми пневмониями, - подчеркнул он. - Острота с точки зрения того, что кого то не госпитализировали, сегодня спала.

Среди основных жалоб крымчан Аксенов назвал рост цен на компьютерную томограмму, цен на маски в аптеках и очереди в поликлиниках.

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