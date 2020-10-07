Курортный сезон не принес Крыму вспышку коронавируса

Курортный сезон прошел без вспышек коронавируса Фото: Михаил ПАТЛИС

Курортный сезон не повлиял на рост заболеваемости коронавирусом в Крыму. В период массового пребывания туристов вспышек инфекции не зарегистрировано.

- Такой динамики как сегодня при проведении курортного сезона не было, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - Сегодняшняя ситуация - это не последствия курортного сезона, это не дисциплинированность.

После летних каникул дети пошли в школу, на учебу вышли студенты, многие вернулись из отпусков. Кроме того, значительная часть крымчан в курортный сезон работает на побережье, и любые миграционные процессы влияют на уровень заболеваемости.

- Курортный сезон не привел к росту заболеваемости, мы не фиксировали вспышки в оздоровительных учреждениях, и этот процесс не оказал значительного влияния на ту ситуацию, которую имеем, - подтвердила главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.

По ее словам, предприниматели, юридические лица и простые граждане забыли о мерах профилактики, которые применялись в период карантина. И это подтверждается данными лабораторного контроля.

За сутки в Крыму зарегистрировано 118 случаев новой коронавирусной инфекции. Общее количество зараженных составляет 5288 человека. Из них 72 умерли.

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