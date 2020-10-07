За срыв реконструкции набережной Евпатории осудят инженера «Инвестрой РК». Фото: Архив "КП"

В Крыму под суд пойдет инженер госучреждения «Инвестрой РК»: он, не проверяя качества выполненных строительных работ на набережной имени Терешковой в Евпатории, подписал документы об их исполнении. После подписания на счет организации поступило больше 50 миллионов рублей.

При этом инженер знал, что набережная не достроена, а в самих работах есть нарушения. Но на этом список его преступлений не заканчивается: во время расследования выяснилось, что инженер принял волномеры, хотя они также были возведены ненадлежащим образом. Из-за этого потребовалась реконструкция, сумма которой превысила 60 миллионов рублей.

Общий ущерб бюджету Евпатории был больше 110 миллионов рублей. Помимо этого, из-за злоупотребления должностными полномочиями сорвались сроки строительства набережной. Дело отправили в суд для вынесения приговора.

Напомним, к реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории в рамках программы ФЦП приступили в 2018 году. Но ремонт до сих пор не завершили. Планировалось построить берегозащитные гидротехнические сооружения протяженностью больше 1,4 километра и искусственные рифы на глубине 3,5-4 метра, которые должны были удерживать пляжи. Стоимость контракта превысила 700 миллионов рублей.

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