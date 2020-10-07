В электричках и на вокзалах Крыма забыли о профилактике коронавируса

В траспорте ношение защитных масок обязательно Фото: Михаил ПАТЛИС

Роспотребнадзор совместно с транспортной прокуратурой проверили соблюдение противоэпидемических мер в электричках и зданиях железнодорожных вокзалов Крыма — масок на сотрудниках и антисептиков не обнаружено.

- И билетные кассиры, и работники которые проверяют билеты в электричках, не обеспечены средствами индивидуальной защиты, - указала главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.- Маски им не выдают, недостаточно антисептиков, нет разметки дистанцирования на вокзалах.

Южную пригородную пассажирскую компанию и дирекцию по обеспечению работы вокзалов КЖД ждет административное взыскание — штраф. Тоже самое касается объектов общепита, торговли и других мест массового посещения, если у них, кроме масок и антисептиков, не установлены рециркуляторы и не ведется термометрия.

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