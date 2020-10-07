Крымские ученые предложили пока не строить опреснитель в Николаевке. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Строительство опреснительной станции в Николаевке предложили отложить, поскольку в Крыму пока можно найти другие способы обеспечения водой местных жителей.

- Водный дефицит появляется на полуострове циклично раз в 6-8 лет, когда очень мало дождей и снегов. И решать вопрос дефицита с помощью опреснителей можно только тогда, когда использованы все возможные способы получения и экономии воды, - подчеркнул заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Илья Николенко.

По его словам, сейчас можно было бы создать новое водохранилище, затем объединить его и все существующие в систему. Помимо этого, можно использовать сточные воды, большую часть которых на данный момент сбрасывают в море.

Напомним, крымские власти из-за острой нехватки воды перевели Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы и еще 39 населенных пунктов на почасовую подачу воды. При этом 25 сентября началась разработка проекта строительства опреснительной станции в Николаевке.

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