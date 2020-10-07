Крым занял второе место по числу туристов, посетивших регион в бархатный сезон. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Количество российских туристов, посетивших Крым в бархатный сезон, позволило региональным курортам занять второе место. Опередил республику Краснодарский край, а на третьем месте оказалась Турция.

- В Краснодарском крае в сентябре отдохнули свыше 3 миллионов туристов, в Крыму – более 1 миллиона, в Турции – 517 тысяч туристов из России, - уточнили в пресс-службе «ТурСтата».

Крымская столица также стала самым популярным авианаправлением в сентябре этого года. А по данным опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip оказалось, что COVID-19 – неединственная причина, по которой соотечественники решили провести свой отдых в России.

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