В правительстве РФ разработали план по обеспечению Крыма водой

Сейчас в Симферопольском водохранилище осталось критически мало воды Фото: Виталий ПАРУБОВ

В правительстве РФ разработан проект плана по обеспечению водой Крыма и Севастополя.

Как сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, нал проектом работали в Минэкономразвития совместно с другими органами федеральной и исполнительной власти. Он уже внесен на площадку правительства.

- На прошлой неделе мы провели ряд совещаний, по итогам которых мною было дано поручение разработать план мероприятий по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и Севастополя, - заявил Марат Хуснуллин.

Также зампред правительства сообщил, что проект плана будет в ближайшее время согласован всеми заинтересованными сторонами и доработан с учетом замечаний. Также определят источники финансирования.

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