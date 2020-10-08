В Крыму пособия на детей автоматически продлят до апреля следующего года

Фото: Архив "КП"

В Крыму некоторым льготникам продлят меры соцподдержки автоматически до 1 апреля 2021 года. Для этого им не нужно будет подавать заявления. Законопроект «Об отдельных вопросах предоставления мер социальной защиты (поддержки) в Республике Крым» принят в двух чтениях депутатами Госсовета РК.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда РК, воспользоваться мерами соцподдержки, которые будут продлены в беззаявительном порядке, могут те, кто получает пособия на детей. В частности, женщины, имеющие статус матери-одиночки. Также помощь предусмотрена на ребенка, родитель которого не платит алименты, либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно.

Таким образом, до 1 апреля 2021 года продлены те меры соцподдержки, которые дейстоввали до 30 сентября 2020 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50