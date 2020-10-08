Из аварийного жилья планируют переселить около 1,5 тысячи жителей Крыма. Фото: официальный сайт администрации Бахчисарая.

Программа по переселению жителей Крыма из аварийного жилья продолжается. Она рассчитана до 2025 года, и в ее задачи вошло переселение около 1,5 тысячи человек из 580 жилых помещений в 54-х аварийных многоэтажных домах.

В этом году к переселению готовят жителей аварийных домов в Бахчисарае, поселке Гвардейское, селах Журавлевка и Чайковское Симферопольского района, а также селах Сизовка Сакского района и Долинное Бахчисарайского района.

– На сегодняшний день заключено 20 контрактов на приобретение квартир для жителей поселка Гвардейское, 18 – села Журавлевка и два контракта – села Чайковского, - уточнила директор ГКУ РК «Управление капитального ремонта многоквартирных домов» Наталья Елистратова, слова которой приводит Крымская газета.

В Гвардейском специально для переселения 106-и человек построят двухсекционный пятиэтажный дом. При этом освободится почти 1800 квадратных метров аварийного жилья. В селе Долинном для 48 человек, проживающих в аварийном доме по улице Ленина, планируется приобрести 9 двухкомнатных и 4 трехкомнатных квартиры. В скором времени квартиру площадью почти 50 квадратных метров получит семья из Бахчисарая – сейчас готовятся документы для передачи жилища из собственности республики в муниципальную.

- Во второй этап программы - 2020-2021 годы – включено расселение квартир двух аварийных МКД на улице Пушкина и улице Парковой в селе Сизовка Сакского района площадью 417,4 квадратных метров. Нужно переселить 11 семей – 26 человек. Планируется приобретение квартир у застройщика, - рассказала Наталья Елистратова.

При этом с подрядчиком, занимавшийся строительством нового дома в Гвардейском, будет расторгнут контракт, поскольку он доверия не оправдал.

- Строительство в Гвардейском только на стадии фундамента. Что касается дома в селе Долинном – мы гоняем подрядчика каждый день, он обещает результат. Динамику мы видим – дом строится. Но его еще надо будет ввести в эксплуатацию, купить квартиры и так далее, - подчеркнула начальник Главного управления по реализации нацпроектов Регионального проектного офиса Наталья Писарева.

Она также добавила, что в селе Сизовка сам дом еще на стадии проектирования, а сейчас выбирается земельный участок под строительство. При этом начальник выразила уверенность, что строительство дома начнут уже в следующем году.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50