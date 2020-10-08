В Сакском районе водитель грузовика насмерть сбил мотоциклиста

В результате аварии мотоциклист скоропостижно скончался
Фото: Сергей ГАПОН
В Сакском районе водитель грузовика насмерть сбил мопедиста, сообщили в пресс-службе крымского ГИБДД.
Вечером 48-летний мужчина за рулем мопеда «Рига» ехал по дороге Новоселовское - Саки. Со стороны поселка водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в ЗИЛ, которым управлял водитель 1964 года рождения.
В результате аварии мотоциклист скончался. По факту ДТП проводится проверка.
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