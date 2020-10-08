«Гулена» свое отгуляла: в поселке Новый свет на берег вынесло деревянную шхуну

В поселке Новый Свет на берег выбросило деревянную шхуну «Гулена». Фото: скриншот из видео.

В поселке Новый Свет на берег выбросило деревянную шхуну «Гулена». Теперь полюбившееся местным жителям и гостям за много лет судно стало арт-объектом и местом для красочных фотографий.

На протяжении многих сезонов шхуна доставляла туристов к знаменитому Царскому пляжу. Но в какой-то момент «Гулена», видимо, решила «сменить сферу своей деятельности». И помог ей в этом разыгравшийся шторм.

- Шхуна стояла на рейде. Несколько огромных волн наслоились друг на друга, были высотой метра четыре, и разорвали трос. В течение нескольких минут ее выбросило на берег. Пытались толкать, но судно весит 14 тонн, собственными силами ничего не могли сделать. МЧС приезжали, провели демонтаж топливных баков, чтобы не было разлива топлива в воду, - рассказал о происшествии хозяин судна Вячеслав Савеличев, слова которого приводит Крымская газета.

По его словам, судно нужно ремонтировать. Сначала стоит подлатать борта, которые получили пробоины из-за удара об камни; после крупнотоннажным морским транспортом шхуну транспортируют в бухту Капсель, где уже полностью отремонтируют.

«Гулену» построили в 2007 году в Коктебеле. За 13 лет она успела поработать и в Новом Свете, и в Сочи, и в Ялте, и даже два года отстояла Севастополе.

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