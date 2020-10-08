В Крыму достроили крупнейший медцентр имени Семашко

По словам Аксенова, больница построена «по последнему слову техники». Фото: Александра Тимощенко

В Крыму сдали в эксплуатацию новый многофункциональный центр имени Семашко, который был построен под Симферополем по федеральной целевой программе.

- Хоть переносили сроки больше семи раз, что некрасиво, и на это есть объективные и субъективные причины, но, тем не менее, объект завершен. В ближайшее время министерство здравоохранения Крыма начнет его эксплуатацию, - сказал глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, больница построена «по последнему слову техники».

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов отметил, что на следующей неделе медцентр передадут Минздраву Крыма.

Многофункциональный медцентр имени Семашко включает лечебно-диагностический корпус, поликлинику на 250 посещений в смену, пищеблок, вертолетную площадку, а также стационар на 734 койки. На строительство объекта потратили больше 9 миллиардов рублей из федерального бюджета. Изначально медцентр планировали сдать в декабре 2019 года, но срок передвинули на лето текущего года из-за задержек с поставкой оборудования. Оперативное открытие больницы планировалось в марте, но дата окончания работ несколько раз сдвигали.

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