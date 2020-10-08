Крымские власти запретили магазинам обслуживать покупателей без масок

В крымских магазинах покупателей без масок не будут обслуживать. Фото: Михаил ПАТЛИС

Крымским продавцам запретили обслуживать покупателей без масок. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности в регионе опубликовали на официальном сайте правительства РК.

- Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги (в том числе в сфере розничной торговли, в перевозке пассажиров различными видами транспорта), не допускать обслуживания граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы), - прописано в документе.

Ограничения продлили до 1 декабря 2020 года. Помимо этого, рекомендацию соблюдать режим самоизоляции дали пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями.

- Не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, - уточняется в документе.

Напомним, за сутки в Крыму новой коронавирусной инфекцией заразилось 125 человек. Из них 96 самостоятельно обратились к врачу за медпомощью, почувствовав себя хуже. 23 нашли среди тех, кто ранее контактировал с зараженными, еще 6 выявили при скрининге здорового населения.

За весь период бушевания вируса в Крыму болезнь успешно побороли 3353 человека, скончалось 77 COVID-положительных пациентов. За сутки на коронавирус проверили 5209 жителей региона.

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