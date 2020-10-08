В «Артеке» начался финал конкурса «Детская Новая волна»

На сцене детского лагеря 7 октября выступили финалисты конкурса и участники прошлых лет. Фото: Сергей Аксенов

Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, в международном детском центре «Артек» начался финальный этап конкурса молодых исполнителей «Детская Новая волна 2020».

- Искренне рад, что Крым становится международной площадкой для подобных мероприятий, тем более что сегодня наши ребята могут своими глазами увидеть звезд российской эстрады и научиться у них новому, - заявил глава РК Сергей Аксенов.

Автор конкурса «Детская Новая волна» Игорь Крутой, Глава РК Сергей Аксенов и Филипп Киркоров. Фото: пресс-служба Главы РК

На сцене детского лагеря 7 октября выступили финалисты конкурса и участники прошлых лет вместе со звездами российского шоу-бизнеса: Сосо Павлиашвили, Ларисой Долиной, Филиппом Киркоровым, Олегом Газмановым.

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