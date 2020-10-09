Температура воды в Крыму в Черном море 9 октября 2020

В Азовском море температура воды повысилась на 2 градуса. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, на восточном побережье полуострова фиксируется повышение температуры морской воды. Так, Азовское море прогрелось до 21 градуса. На градус теплее стало также в Керченском проливе – 19 градусов.

Самую высокую температуру морской воды синоптики отмечают на юге Крыма. И в Феодосии, и в Алуште, и в Ялте, и в районе Карадага, и в Севастополе море прогрелось до 22 градусов.

Потеплела вода и на западном берегу региона. И в Евпатории, и в Черноморском температура морской воды достигла 21 градуса.

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