Спутник пропавшей студентки дал показания на детекторе лжи

Девушка приехала в Севастополь из Челябинска. Фото: Анна Крушинская

Спутник, который сопровождал пропавшую студентку, рассказал, что случилось с девушкой, сообщили в пресс-службе Главного следуправления СК по Крыму и Севастополю.

Во время допроса на полиграфе следователи выяснили, что в отношении девушки не были совершены насильственные преступления. Мужчина признался, что после нарушения правил судовождения, девушка оказалась за бортом яхты. В это время своевременную помощь ей никто не оказал. Сейчас продолжается допрос подозреваемого.

Полицейские и спасатели не прекращают поиски студентки.

Следствие готовится выйти в суд, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, 20-летняя студентка Севастопольского государственного университета пропала при загадочных обстоятельствах 29 сентября. Лилия каталась на яхте с мужчиной 40 лет. Около 5 часов вечера они отплыли из бухты Круглая в Севастополе. С того момента девушка перестала выходить на связь.

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