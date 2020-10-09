В Крыму могут вырасти цены на воду с появлением опреснительной станции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму прогнозируют значительный рост тарифов на воду с появлением опреснительной станции. Но установка за счет неисчерпаемости морской воды даст жителям Крыма тот объем, какой необходим, сообщает ForPost со ссылкой на председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка.

- Что касается экологии, планируется установка небольших мобильных станций производительностью до 20 тысяч кубов воды. Забор такого объема воды не нанесет вред морским акваториям, а также не будет создавать проблем морской флоре и фауне, - уточнил чиновник.

По его словам, стоить такая воду будет от 85 рублей. В то же время благодаря установке можно будет получать товарные соли - хлорат магния, хлорат кальция, поваренную соль. А вторсырье как песчано-гравийные смеси будут использовать в дорожных работах.

- Стоимость воды высокая, но за счет реализации продукта товарных солей, которую можно использовать в народной хозяйстве, цена может снизиться. Пока рассматриваются различные предложения, и наиболее приемлемые будут реализовываться, - подытожил Гоцанюк.

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