В Симферополе полицейские выстрелили в машину пьяного нарушителя

Полицейские пытались остановить водителя с помощью специальных световых и звуковых сигналов, но все было тщетно Фото: Архив "КП"

Полицейские применили оружие для остановки легковушки, за рулем которого был пьяный крымчанин, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Крыму.

После того, как инспектор ДПС на дороге потребовал остановку водителя ВАЗ-2102, мужчина только увеличил скорость и попытался скрыться. В результате наряд начал преследовать нарушителя. Полицейские пытались остановить водителя с помощью специальных световых и звуковых сигналов, но все было тщетно.

Пытаясь сбежать от инспекторов, пьяный мужчина сначала выехал на встречную полосу, а потом столкнулся с другим автомобилем. Но и это не остановило гореводителя, он продолжил движение по центру города.

Когда крымчанин заметил, что дорога полностью перекрыта патрульным автомобилем ДПС, он решил двигаться в обратную сторону, создавая угрозу для жизни граждан. Тогда полицейские и совершили предупредительный выстрел в воздух.

Однако и это не остановило водителя. Он не реагировал на предупреждения, поэтому спокойно продолжил движение. После этого полицейский выстрелил три раза по колесам автомобиля для остановки. Водителю пришлось снизить скорость, а затем остановиться. В этот момент его задержали сотрудники ДПС.

Как выяснилось позже, за рулем автомобиля находился нетрезвый 27-летний житель Кировского района. В отношения водителя составлено семь протоколов по делу об административном нарушении. Теперь мужчину ждут штрафы в размере 800 и 500 рублей.

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