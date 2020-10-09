В Керчи и Бахчисарае инвесторы возведут два жилых комплекса. Фото: пресс-служба Министерства экономического развития РК

На заседании Совета министров по улучшению инвестклимата в Крыму одобрили инвестиционные проекты развития придорожной инфраструктуры в Армянске и строительства жилых многоквартирных домов в Керчи и Бахчисарае.

- Один из проектов предполагает развитие придорожной инфраструктуры в городе Армянск. Инвестор вложит 4,5 миллиона рублей. Еще два проекта – строительство жилых комплексов в Керчи и в Бахчисарае с объемом инвестиций 589 и 561 миллион рублей соответственно, - уточнили в управлении информационной политики мининформа Крыма со ссылкой на вице-премьера – министра финансов РК Ирину Кивико.

Часть квартир в рамках соцобязательств передадут в собственность республики или муниципального образования для обеспечения жильем нуждающихся. Также во время заседания одобрили несколько дополнительных соглашений и рассмотрели другие вопросы.

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