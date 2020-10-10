Коктебель радует туристов восхитительными рассветами в октябре 2020

Черное море утром волнуется. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В курортном Коктебеле, который расположился в уютной бухте, восход, как и положено, проходит стремительно и динамично. Никто не в силах сдержать светило! Солнце величественно выныривает из горных гряд и быстренько поднимается высоко в небо.

Октябрь же добавил особую прелесть в рядовое, каждодневное явление.

Шторм набедокурил - вырвал "с корнем" пляжные зонтики. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

По Черному морю осень пустила довольно ощутимую волну, небо украсил причудливой формы облаками.

- Утром пораньше выйдешь на набережную, а там настоящий спектакль: солнышко проснулось, выходит из-за гор, а шторм радуется ему, рукоплещет, - делятся впечатлениями отдыхающие.

Набережная утром пустая, только дворники приходят пораньше, чтобы навести порядок. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Набережная утром пустынная, малолюдно здесь и днем, да и вечера проходят спокойно.

Курортный сезон уже прошел. Отдыхают только особые «гурманы», которые знают, что в это время погода стоит комфортная, вода в Черном море теплая, а цены на жилье вполне демократичные.

Море выбрасывает на сушу водоросли вперемешку с мусором. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Одна только беда - шторм выкидывает на пляжи горы мусора. Возвращает человеку назад пластиковые бутылки, дранные шлепки и другой хлам.

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