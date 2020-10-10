В Евпатории почти на 20 торговых объектах нашли нарушения

Также незначительные нарушения были найдены в четырех торговых точках Фото: Виталий ПАРУБОВ

Во время проверки в Евпатории нашли нарушения противоэпидемических требований по COVID-19 в 10% торговых точках города, сообщил замглавы местной администрации Кирилл Вавренюк.

В октябре специалисты управления потребительского рынка и развития предпринимательства и муниципального контроля провели около 200 проверок. В ходе проверки выяснилось, что на 18 торговых объектах персонал не использует средства индивидуальной зашиты.Также незначительные нарушения были найдены в четырех торговых точках.

- Владельцы отделались суровым предупреждением, - заключил замглавы администрации.

Заметим, не так давно глава республики Сергей Аксенов поручил закрывать предприятия, которые не соблюдают масочный режим.

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