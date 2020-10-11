Мишустин одобрил выделение 5 млрд на водоснабжение Крымского полуострова

Еще 870 млн рублей направят на на капитальный ремонт водопроводов, Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении Крыму и Севастополю 4,95 млрд рублей на решение проблем с водоснабжением.

На эти средства на полуострове построят сразу несколько стратегических объектов: водозабор на реке Бальбек с очистными и инженерными сооружениями, а также инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера.

- Строительные работы будет вести Минобороны.После того как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополю, - сообщает пресс-служба правительства России.

Кроме того, дополнительно 870 млн рублей направят на на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин. Деньги выделят из резервного фонда Правительства.

Все эти меры позволят улучшить ситуацию с водоснабжением на Крымском полуострове, уточнили в правительстве.

Напомним, крымские власти из-за острой нехватки воды перевели жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов и еще 39 населенных пунктов на почасовую подачу воды. Помимо этого, не так давно в Крым прибыл самолет-метеолаборатория Росгидромета для увеличения осадков.

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