Октябрь может стать самым жарким в истории полуострова

Самая теплая середина осени была в крымской столице еще в 2012 году Фото: Анна КИРИЕНКО

Октябрь может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Крыму, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

Как отмечает эксперт, самая теплая середина осени была в крымской столице еще в 2012 году. Тогда среднемесячная температура доходила до 16 градусов тепла. Однако в этом году октябрь бьет все рекорды, и среднемесячная температура на полуострове уже составила +18,9 градусов.

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