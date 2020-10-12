В Симферополе часто не могут отремонтировать водоводы из-за самостроев

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Рабочие не могут быстро устранить последствия прорывов в симферопольских сетях водоснабжения из-за того, что на них часто стоят самострои.

- Не всегда в случаях аварий собственники самовольных строений предоставляют доступ. Приходится подкапывать. Специалисты работают вручную, пытаются подкопать под объект капитального строения и устранить повреждения, - сказал министр ЖКХ республики Дмитрий Черняев.

Глава РК Сергей Аксенов предупредил, что если собственники самовольных строений будут мешать и не откроют доступ рабочим, то будут применяться жесткие меры.

- Если это самовольно построенное здание на сетях, то вместе с министром жилищной политики и стройнадзора республики Максимом Скориным отрабатывайте все юридические процедуры. Должен быть какой-то алгоритм действий в таких ситуациях, - заявил Сергей Аксенов.

По его словам, не исключен и силовой заход на территорию со вскрыванием всех сетей.

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