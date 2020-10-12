В Крыму на 10% подорожал хлеб

Подорожали почти все сорта хлеба, кроме социальных Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Крыму на 10% подорожали некоторые виды хлебных изделий. Об этом КП-Крым сообщил Генеральный директор АО «Крымхлеб» Андрей Венжега.

- Подорожали на 10% практически все сорта хлеба, кроме социальных. Добро-пшеничный и добро-ржаной хлеб как стоил по 9 рублей, так и остался, - сообщил Андрей Венжега.

По его словам, цены на изделия пришлось поднять из-за значительного подорожания пшеницы. По сравнению с прошлым годом рост составил 50-60%.

- Также наблюдается рост по всем остальным сырьевым составляющим - на сахар, яйцо и так далее. По факту ценой на хлеб мы не покрываем даже сырьевую себестоимость, - заключил гендиректор АО «Крымхлеб».

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