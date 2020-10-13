Температура воды в Крыму в Черном море 13 октября 2020

На восточном берегу Крыма море потеплело на градус. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

По данным крымского гидрометцентра, самое теплое море на юге региона сейчас в районе Карадага, Ялты и Алушты – там температура морской воды составила 22 градуса. На градус прохладнее вода у берегов Феодосии и Севастополя – 21 градус.

В Евпатории и в Черноморском температура морской воды сравнялась – и там, и там сейчас 20 градусов.

Прогрелось море на восточном побережье Крыма. Так, и в Керченском проливе, и в Азовском море температура составила 20 градусов.

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