Крымские школы не собираются переходить на дистанционное обучение

В школах х сейчас работает принцип, который не позволит допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На полуострове не планируют закрывать общеобразовательные школы из-за коронавируса, сообщил зампредседателя Госсовета Крыма Владимир Бобков в эфире радио «Спутник в Крыму».
Многие школы сейчас испытают трудности, так как некоторые преподаватели находятся на больничном, но целые школы закрывать все равно никто не планирует.
- Мы сделаем все, чтобы не переходить на дистанционный режим обучения, чтобы обеспечить комфортную среду для наших школьников, - отметил Бобков.
Также запредседателя уточнил, что в общеобразовательных учреждениях сейчас работает принцип, который не позволит допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и оборвать учебный процесс.
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