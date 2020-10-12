В Феодосии во время пожара чуть не сгорел мужчина

Пожар потушили в 6:50. Причину устанавливают эксперты Фото: Архив "КП"

В Феодосии на улице Симферопольской загорелся пятиэтажный дом. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на месте пожара нашли мужчину.

К месту пожара сразу отправились сотрудники Главного Управления МЧС. Когда спасатели прибыли на место возгорания, они нашли мужчину, который не мог самостоятельно выбраться из квартиры. Огнеборцам удалось спасти пострадавшего и передать его скорой медицинской помощи.

Пожар потушили в 6:50. Причину устанавливают эксперты.

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