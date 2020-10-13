Должность ректора КФУ спустя три года занял Андрей Фалалеев. Фото: пресс-служба КФУ им. Вернадского.

На должность ректора Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского назначили Андрея Фалалеева. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

Фалалеев отметил, что для него ничего не поменялось, и он будет продолжать работать так, как планировал изначально.

- Это назначение – подтверждение того, что мы выбрали правильный курс. Впереди у нас много работы, - цитирует ректора пресс-служба университета.

Напомним, должность исполняющего обязанности ректора Андрей Фалалеев занял в августе 2017 года. До него ректором КФУ был Сергей Донич.

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