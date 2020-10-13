В Ялте туристка напоила несовершеннолетнюю дочь до беспамятства

Теперь горе-матери грозит административное наказание за неисполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетних Фото: Олег ЗОЛОТО

Необычная история произошла на крымском побережье. В Ялте на Приморском пляже мать напоила свою дочку шампанским до потери сознания.

Во время вечерней прогулки отдыхающие решили выпить игристого на берегу моря. Но после нескольких бокалов алкоголя десятиклассница не выдержала и упала в обморок, сообщает РЕН ТВ. В бессознательном состоянии девочка попала в больницу с отравлением.

Теперь горе-матери грозит административное наказание за неисполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетних.

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