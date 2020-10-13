До конца года в Крыму продадут все акции винзавода «Массандра»

Фото: Архив "КП"

Все акции крупнейшего в Крыму винзавода «ПАО «Массандра» включили в перечень объектов, которые в 2020 году будут приватизированы. Соответствующий проект постановления Госсовета РК размещен на сайте парламента.

Согласно документу, размер уставного капитала «Массандры» составляет 3,6 миллиарда рублей. Также в пояснительной записке сказано, что объект внесен в план приватизации в размере 100% уставного капитала общества.

- Предлагается установить размер ожидаемых поступлений в бюджет Республики Крым доходов от приватизации имущества Республики Крым в сумме не менее 6 миллиардов рублей, – говорится в документе.

Напомним, в начале октября «Массандру» преобразовали из государственного унитарного предприятия в акционерное общество.

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