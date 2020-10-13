Отделение симферопольской поликлиника №3 возобновило работу

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Симферопольская поликлиника №3, расположенная на улице Маршала Василевского, 4, продолжила работать в обычном режиме.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма, амбулаторный прием в подразделении вынужденно прекратили на день 12 октября в связи с нетрудоспособностью врачей.

- Вместе с тем, размещенная в публикациях в социальных сетях и СМИ информация о якобы полном прекращении работы подразделения не соответствует действительности, - уточнили в министерстве образования РК.

В отделении 12 октября на рабочих местах находился только средний и младший медперсонал, а также сотрудники регистратуры, которые направляли пациентов в ближайшие структурные подразделения поликлиники на ул. Маршала Жукова, 21а и на ул. Обской, 5.

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