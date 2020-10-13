В крымских детсадах сократят бюджет на 11 миллионов

Субсидии полагались шести муниципалитетам Фото: Михаил ФРОЛОВ

На создание новых мест в детских садах в 2020 году потратят на 11,3 миллиона меньше, чем изначально планировалось. Соответствующий приказ об изменениях был опубликован на официальном сайте правительства Крыма.

Планировалось, что из бюджета республики власти Крыма должны были выделить больше 144 миллионов рублей. Субсидии полагались шести муниципалитетам: городские округа Джанкоя, Керчь и Ялта, а также Кировский, Ленинский и Первомайский районы.

Однако из-за внесенных изменений в четырех муниципалитетах произойдет сокращение субсидий на 11,3 миллиона рублей. Самое большое сокращение ждет Кировский район – он получит почти на 6 миллионов рублей меньше, чем было запланировано. Субсидии в Ленинском районе урезали на 4,38 миллиона рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50