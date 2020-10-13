Рейтинг коронавируса: Симферополь лидирует по числу заболевших COVID-19

За сентябрь в Симферополе коронавирусом заразилось около тысячи человек. Фото: Архив "КП"

Симферополь, Ялта и Алушта стали лидерами среди крымских городов по количеству зараженных новой коронавирусной инфекцией - там за месяц COVID-19 выявили у 959, 201 и 83 человек соответственно. Меньше всего зараженных в Керчи – 35 человек.

- За сентябрь количество заболевших по Евпатории составило 71 человек, по Феодосии - 39 человек, - уточнили КП-Крым в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

При этом сентябрьскую эпидемическую ситуацию назвали контролируемой, хотя тенденция к росту сохранялась.

- Пик заболеваемости не был пройден. Отмечался положительный еженедельный темп прироста заболеваемости, который варьировал от 10 до 30%, - подчеркнули в управлении.

Напомним, в Крыму за сутки зафиксировали 158 новых случаев заражения COVID-19. Из общего числа зараженных 128 самостоятельно обратились к врачу за помощью, почувствовав себя хуже. Еще 30 выявили среди тех, кто контактировал с ранее заболевшими.

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