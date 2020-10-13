Белка в клетке: в Гагаринском парке Симферополя браконьеры ставят капканы

Фото: «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП»/«Вконтакте»

В Гагаринском парке Симферополя горожане заметили необычные приспособления на деревьях - к веткам примотаны проволокой клетки с орешками. Жители крымской столицы предположили, что это приманка для белок, установленная браконьерами.

- Внимание, браконьеры в Гагаринском парке! При входе в парк со стороны улицы Набережнои (от «Крымэнерго») на входе через мост в туйках установили вот такие ловушки для белок. Вчера мы увидели такую ловушку, примотанную проволокой к ветке, и внутри сидела белка, - делятся симферопольцы в соцсетях.

Авторы поста сбили палками клетку со зверьком внутри и выпустили счастливую обитательницу Гагаринского парка. Но так повезет не всем белочкам, потому что остальные ловушки становили высоко на деревьях, куда не так просто добраться.

- Кому небезразлична судьба белочек, снимаи те такие ловушки! Неизвестно, сколько такиx капканов висит по парку, - призывают жители Симферополя.

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