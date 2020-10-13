У зампреда Совмина Крыма Кабанова нашли коронавирус. Фото: Евгений Кабанов / Facebook

У заместителя председателя Совета министров Крыма Евгения Кабанова нашли коронавирус. Вице-премьера госпитализировали в Симферопольскую городскую клиническую больницу №7, где положили в VIP-палату, сообщает ForPost.

Помимо этого, новой коронавирусной инфекцией мог заразиться председатель комитета Госсовета Крыма по образованию Александр Шувалов.

- В крымском парламенте коронавирусом заразилось несколько депутатов, в том числе и Александр Шувалов, - уточнил КП-Крым источник, знакомый с ситуацией в парламенте РК.

Напомним, 10 сентября COVID-19 диагностировали у вице-премьера Крыма Елены Романовской. На свое состояние чиновница не жаловалась, чувствовала себя нормально. Но 22 сентября состояние Романовской ухудшилось. Врачи ввели пациентку в искусственную кому и отправили спецрейсом в Москву.

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