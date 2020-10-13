В Керчи волонтеры собирают продукты для нуждающихся

Всего за три дня добровольцы собрали довольно большое количество продуктов Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Волонтером стать несложно. Теперь каждый желающий может купить продукты и передать их нуждающимся или в волонтерские организации.

Как сообщает «Крымская газета», для этого на улицах города расположили специальные боксы. Один из них находится в магазине «Заря» на улице Горького, а второй - в продуктовом магазине на улице Парковой. Поэтому тот, кто желает помочь, может с легкость это сделать.

– Всего за три дня собрали довольно большое количество продуктов. А это значит, что за пару недель мы сможем собрать с одного «домика» приблизительно 20 продуктовых наборов и передать их нуждающимся, - поделились своими впечатлениями волонтёры в социальных сетях.

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