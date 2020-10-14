В Крыму эпидпорог по ОРВИ превышен на 26%

В крымской столице превышение эпидпорога составляет 50%
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На полуострове на 26% превышен эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ, что на 10% превышает показатели прошлой недели, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
На полуострове все еще продолжается заболеваемость гриппом и ОРВИ. По сравнению с началом октября эпидемический порог превышен на 26% по всему Крыму, ведь еще на прошлой неделе он составлял 16%, отметила Пеньковская.
В крымской столице, заметим, превышение эпидпорога составляет 50%.
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