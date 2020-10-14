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В крымских школах нашли 8 очагов COVID-19

Две общеобразовательные организации уже ушли на карантин
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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Количество отдельно закрытых классов по республике составляет 18

Количество отдельно закрытых классов по республике составляет 18

Фото: Архив "КП"

В крымских школах остается восемь очагов коронавируса, два из которых уже закрыты, сообщила на заседании штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Количество отдельно закрытых классов по республике -18. Также на карантин из-за высокого уровня заболеваемости ушли и четыре образовательные организации.

По информации главного санитарного врача, ситуация с COVID-19 пока что остается контролируемой и управляемой и оснований для перевода на дистанционное обучение школьников нет.

- Риска для распространения инфекции в школах нет, он сведен до минимума и поэтому учебный процесс на сегодняшний день прекращаться не будет. Но все будет зависеть от уровня заболеваемости, - добавила Пеньковская.

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