В Крыму закрыли 50 предприятий, не соблюдающих меры профилактики по «ковиду»

Фото: Архив "КП"

В Крыму временно закрыли больше 50 предприятий и огранизаций, которые не соблюдали меры профилактики распространения коронавируса.

- По результатам рассмотрения судами предыдущих материалов на сегодняшний день по 52 объектам принято решение о приостановлении их деятельности на срок от 30 до 90 суток, - сказала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

По ее словам, юридические лица должны будут заплатить штрафы от 50 до 200 тысяч рублей. Также Пеньковская сообщила, что подготовлено восемь материалов по выявленным нарушениям для передачи в суд.

Глава крымского Роспотребнадзора добавила, что эта мера вынужденная, поскольку сейчас основная задача - добиться соблюдения всех необходимых требований предприятиями во время пандемии.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50