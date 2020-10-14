В Крыму за неделю выросло количество заболевших внебольничными пневмониями

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В Крыму почти половина человек с внебольничными пневмониями проходят лечение на дому. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

По его словам, на сегодняшний день в стационарах находятся 2364 пациента. Из них 1069 лечатся амбулаторно, что составляет 45%.

При этом Александр Остапенко заявил, что стало меньше пациентов с внебольничными пневмониями, которым показана госпитализация.

- По показанности госпитализации мы отмечаем некоторое снижение в абсолютных цифрах. Мы госпитализировали 266 пациентов. И отмечаем снижение порядка 30% госпитализированных пациентов с внебольничными пневмониями, - сообщил он.

Из тех, кто продолжает лечение, 57 пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состояниях, из них 22 человека - на аппаратах ИВЛ, что составляет 1,7% от общего числа больных. Кислородную поддержку получают 718 пациентов.

При этом руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что показатели по заболеваемости внебольничными пневмониями по-прежнему растут.

- За прошедшую неделю выявлено 1693 случая внебольничной пневмонии в целом по Республике Крым. Для сравнения, на прошлой неделе эта цифра была 1213, то есть продолжается рост, - сообщила она.

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