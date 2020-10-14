Можно пить: Вода из реки Салгир чище, чем из Днепра

Вода из реки может использоваться для нужд населения. Фото: Архив "КП".

Вода из реки Салгир может стать пригодной для питья. Это позволяют сделать современные методы по ее очистке.

Как рассказал завкафедрой водоснабжения Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета Илья Николенко, очистка воды из Салгира проводилась в тестовом режиме, чтобы показать принципиальную возможность доведения ее до нужного качества.

Днепровская вода, которая шла в Крым до 2014 года, была загрязнена больше, чем вода Салгира.

- Днепровской водой пользуется две трети населения Украины и большая часть металлургических и химических производств, не говоря о водосборном бассейне в районе Чернобыля со стронцием, цезием и т.д., - отмечает профессор.

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