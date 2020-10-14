«И чего тебя туда понесло?»: Соцсети взволновало экстремальное фото из Ялты

Женщина позировала, рискуя жизнью. Фото: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Осенью в Крыму море не спокойное. Отдыхающие использует этот момент, чтобы сделать эффектные снимки в стиле «я и грозная природная стихия».

Волна обрушилась на туристку. Фото: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

- Сфотографируй на фоне волны! - так называется фотосет, размещенный в популярном крымском паблике.

Женщина позирует на фоне бушующего моря, но в какой-момент ее захлестывает огромная волна, готовая увлечь в морские глубины.

Отдыхающая могла погибнуть, если бы ее смыло в море. Фото: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Пользователей соцсетей экстремальные фото задели за живое. Они выразили свое мнение, оставляя комментарии под ними. Большая часть отзывов весьма негативная: «И чего тебя туда понесло?»; «Вот так и смывает в море, а потом ищи-свищи!»; «Зачем такие фото? Для памятника на кладбище?!»; «Тем, кто делает фото возле таких волн, положена скидка на гробы».

Нашлись и шутники: «Море тоже кушать хочет»; «Увидеть Ялту и умереть!».

- Веселье!? Недавно молодого парня волной смыло с набережной. Вытащить успели, а откачать уже нет, - сообщил очевидец.

Прозвучало и философское: «Естественный отбор никто не отменял».

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