«Фундамент уже заложен»: Появились эскизы зданий над пещерой «Таврида» в Крыму

У здания Визит-центра четкие линии и ничего лишнего. Фото: Tavrida cave/Пещера Таврида

Облагораживание обширной пещеры «Таврида», находящейся в 20 километрах от Симферополя, идет полным ходом. Под землей убирается лишний грунт, обустраиваются дорожки для любителей спелеологии, подбираются экспонаты. Кипит работа и наверху.

Здания уже строят. Фото: Tavrida cave/Пещера Таврида

- Прямо сейчас идет строительство зданий научного и визит-центров, - такой сообщение появилось в паблике «Tavrida cave/Пещера Таврида». - Фундамент уже заложен, по скорости - работы идут хорошо, поэтому уже совсем скоро Таврида начнет приобретать свой задуманный фасад!

И пользователям предложили познакомиться с проектным видом построек, которые появятся на поверхности.

План территории. Фото: Tavrida cave/Пещера Таврида

В виде бонуса обнародован и план всей территории нового туристического и научного центра Крыма.

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