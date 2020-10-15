Поклонская будет разбираться с загрязнением моря в Черноморском районе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская обратилась в Генеральную прокуратуру и Росприроднадзор России, чтобы разобраться с загрязнением Черного моря.

Будучи в Черноморском районе, она выявила места, где канализационные сети выведены прямо в море.

- На днях была в Черноморском районе и смотрела, как когда-то красивая скала над морем превратилась в нечто непонятное. Ну и, как обычно, канализационные сети, выведенные прямо в море, где должны оздоравливаться люди, - рассказала Поклонская, слова которой приводит Крым 24.

Она также отметила, что возникает очень много вопросов к должностным лицам.

- Аргументы вроде «недопустимости проверок субъектов малого бизнеса», на мой взгляд, являются передергиванием закона и прикрытием маленьким листочком большой проблемы, - подчеркнул депутат Госдумы.

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