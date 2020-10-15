Сотни предприятий Симферополя нарушают меры профилактики COVID-19

На предприятиях Симферополя выявили около 500 нарушений мер профилактики COVID-19. Фото: Михаил ПАТЛИС

Сотрудники крымского управления Роспотребнадзора во время проверок предприятий Симферополя выявили около 500 нарушений мер профилактики коронавируса за начало октября. Так, в некоторых организациях отсутствовали дезинфицирующие средства, разметки соцдистанции, рециркуляторы и бесконтактные термометры.

- По результатам проверок 695 субъектов хозяйственной деятельности в период с 1 по 13 октября выявлено 491 нарушение, из которых устранено – 406, а 85 протоколов об административном правонарушении направлено в Роспотребнадзор, - рассказал начальник управления административных органов администрации города Сергей Роик.

Всего в крымской столице специалисты проверили 1928 предприятий, нарушения нашли в 925-ти. В 677 случаях руководство исправило все ошибки, по остальным же 248 случаям были составлены акты обследования.

- Все оформленные сотрудниками акты направляются в адрес Роспотребнадзора для проведения дополнительных проверок и составления протоколов об административном правонарушении, - уточнил Роик.

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