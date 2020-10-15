В Евпатории реконструируют парк имени Фрунзе. Фото: скриншот из видео.

Евпаторийский парк имени Фрунзе, раскинувшийся на набережной, приведут в порядок. Инвестор, планирующий взять под свою ответственность преображение досуговой зоны, уже выкупил все аварийные строения.

В рамках реконструкции в парке проведут освещение, заменят старое колесо обозрение, создадут прогулочные аллеи и комфортные лавочки с теневыми навесами. Помимо этого, инвестор хочет восстановить зеленые насаждения с 50 до 70%. Также снесут все аварийные постройки.

В парке найдут место и для интерактивных городских мероприятий, концертов, выступлений детских и юношеских коллективов, пишет Крымская газета. А на газонах отдыхающим можно будет расположиться на отдых.

На общественном обсуждении, которое прошло в августе этого года, большинство поддержали идеи инвестора. Сейчас ждут Инвестиционного совета, после чего можно будет приступать к реконструкции парка. Сумма вложений за три года составит больше 137 миллионов рублей.

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